news viola

Rampanti: “Fiorentina impalpabile contro il Torino. Mi aspettavo di più”

L'ex Torino analizza la partita dei viola in campo contro i granata
Redazione VN

Il risultato di 0-0 contro la Fiorentina lo giudico positivamente, addirittura come una vittoria; chi ha giocato a questi livelli sa bene quanto è difficile per tanti motivi venire fuori da uno 0-5. Diciamoci con franchezza che dalla Fiorentina ci si poteva aspettare di più, era reduce da una gara disputata giovedì scorso e mi è apparsa squadra stanca e impalpabile.

