Pioli e lo scudetto col Milan: “Non mi ha cambiato. Ma ho più responsabilità”

"Il 19 ottobre ci sarà Milan-Fiorentina ed è chiaro che sarà una giornata particolare per me, sarà la prima volta che ritorno in quello stadio. Vincere lo Scudetto al Milan non mi ha cambiato, ha cambiato forse la percezione dall'esterno, ma secondo me è un errore pensare o far credere alla gente che un allenatore vincente è solamente quello che vince uno Scudetto. Ogni allenatore che riesce a raggiungere l'obiettivo prefissato dal club è un allenatore vincente, che si salvi o vada in Europa. Io non sono cambiato come persona e non sono più tranquillo o sereno per aver dimostrato il mio valore. Anzi l'aver vinto porta responsabilità e aspettative, devo stare sotto pressione e fare in modo che il mio lavoro sia di alto livello, per dimostrare che sono un allenatore di livello".