Parisi: “Con il Verona serve fame. Non dobbiamo abbassare la guardia”

"Sto lavorando sotto l'aspetto fisico, senza partite si può lavorare sui piccoli dettagli. Contro il Verona dobbiamo avere la fame di fare risultato, è una partita importante, uno scontro diretto per la salvezza. Nei prossimi giorni studieremo il Verona con il mister, ma dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. Il finale di stagione? E' molto importante e difficile, non bisogna abbassare la guardia, la stagione inizia adesso e dobbiamo continuare così. Ogni partita è importante".