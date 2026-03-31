Fabiano Parisi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali ACF Fiorentina. Il lavoro durante la sosta e la sfida di sabato prossimo del Bentegodi contro l'Hellas Verona. Queste le parole dell'esterno:
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VIOLA NEWS news viola interviste Parisi: “Con il Verona serve fame. Non dobbiamo abbassare la guardia”
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Parisi: “Con il Verona serve fame. Non dobbiamo abbassare la guardia”
L'esterno avvisa tutti sulla necessità di continuare così: "Contro il Verona è uno scontro diretto"
"Sto lavorando sotto l'aspetto fisico, senza partite si può lavorare sui piccoli dettagli. Contro il Verona dobbiamo avere la fame di fare risultato, è una partita importante, uno scontro diretto per la salvezza. Nei prossimi giorni studieremo il Verona con il mister, ma dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. Il finale di stagione? E' molto importante e difficile, non bisogna abbassare la guardia, la stagione inizia adesso e dobbiamo continuare così. Ogni partita è importante".
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