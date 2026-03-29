Il direttore sportivo, Marco Giannitti, ai microfoni di TMW, ha parlato della lotta salvezza in Serie A, dando un parere forte anche sulla Fiorentina. Le sue parole:
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L’opinione: “La più grande delusione di questa Serie A è la Fiorentina”
Le parole del direttore sportivo, Marco Giannitti, sulla deludente stagione della Fiorentina e la lotta per la salvezza
Pisa e Verona fanno fatica a risalire, per la salvezza se la giocano Lecce e Cremonese. I salentini sono vivi, mentre i secondi hanno ottenuto una vittoria importanti con il cambio allenatore. Entrambe hanno chance di salvarsi.
Sulla delusione di questa stagione—
La Fiorentina. La squadra ha tutt'altro tasso tecnico rispetto alla classifica.
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