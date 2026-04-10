Fabrizio Failla ha parlato di diversi temi del campionato di Serie A e non solo in esclusiva ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. Il giornalista della Rai si è espresso anche sul momento della Fiorentina:
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L’opinione: “Paratici riparta dai giovani. Nuovo tecnico? Mi piace un ex Dortmund”
"L’intelaiatura rimarrà questa, anche perché la Fiorentina avrà pochi soldi da investire, a causa dei tanti obblighi di riscatto da dover onorare e dei parecchi quattrini spesi nell’ultimo anno. Sono perplesso, quindi, che ci possa essere una rifondazione totale. Credo si possa ripartire da Kean, Dodô, Ndour, Parisi, Fagioli, De Gea. E poi ci sono diversi giocatori dell’attuale rosa che possono restare come alternative. Mi vengono in mente, ad esempio, Ranieri e Comuzzo."
Le idee: "Mi sta bene anche una politica di giovani, senza grandi esborsi economici, ma con vittorie a lungo termine, senza nomi altisonanti. Meglio, infatti, dei giovani di prospettiva che giocatori come Brescianini, Fabbian, Solomon, Harrison che, magari, cercano un rilancio per me improbabile.
E,poi, dalla scelta dell’allenatore capiremo molto. A me piace tanto Edin Terzić, ex Borussia Dortmund"
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