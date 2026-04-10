L’opinione: “Paratici riparta dai giovani. Nuovo tecnico? Mi piace un ex Dortmund”

Fabrizio Failla ha parlato di diversi temi del campionato di Serie A e non solo in esclusiva ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. Il giornalista della Rai si è espresso anche sul momento della Fiorentina:

"L’intelaiatura rimarrà questa, anche perché la Fiorentina avrà pochi soldi da investire, a causa dei tanti obblighi di riscatto da dover onorare e dei parecchi quattrini spesi nell’ultimo anno. Sono perplesso, quindi, che ci possa essere una rifondazione totale. Credo si possa ripartire da Kean, Dodô, Ndour, Parisi, Fagioli, De Gea. E poi ci sono diversi giocatori dell’attuale rosa che possono restare come alternative. Mi vengono in mente, ad esempio, Ranieri e Comuzzo."