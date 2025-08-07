Lezzerini: “Faremo una grande stagione. Volevo tornare a Firenze”

Lezzerini si ripresenta come giocatore della Fiorentina: dal ritiro inglese di Leicester le parole di quello che sarà il terzo portiere viola

Redazione VN 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 19:36)

Luca Lezzerini è tornato alla Fiorentina dopo 8 anni. Il portiere classe '95 ha raggiunto nei giorni scorsi i nuovi compagni nel ritiro viola nel Regno Unito. Dopo le prime parole al sito ufficiale, oggi è stata l'occasione per presentarsi alla stampa presente a Leicester. Le sue parole ai microfoni:

"L'ambiente non è cambiato. Si sta bene insieme. La sera giochiamo e chiacchieriamo tra di noi. Stiamo lavorando duramente, anche in palestra, per gettare le basi di una stagione lunghissima. C'è sempre stata la speranza di tornare a Firenze. E' un cosa bellissima poter giocare ancora una volta per questa bellissima maglia. Questa è una squadra attrezzata e forte, credo proprio che faremo una grande stagione. Le gambe vanno meglio, col Nottingham abbiamo fatto molto bene. Io sono cambiato tanto, ho acquisito campionati e difficoltà. Ho giocato per molti obiettivi diversi. Ad oggi cerco di portare tutta la mia esperienza ai ragazzi più giovani. Cerco di far capire che l'ambiente Fiorentina non si trova dovunque.

De Gea? All'inizio ero preoccupato. Allenarmi e giocare con lui mi metteva in soggezione. E' stato lui che mi ha messo a mio agio, è una persona inclusiva che ti aiuta tanto. Manchester United? Mi piacerebbe giocare sempre. E' una squadra speciale. Entrare in campo mi darà una grande emozione. Martinelli? E' pronto. E' un ragazzo attento al lavoro e intelligente. E' impostato bene. Credo che sia un portiere di prospettiva importante."