Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: questa Viola può rinunciare a Gonzalez?

Dopo il deludente pareggio contro il Lecce ed il passaggio del turno ai danni del Rapid Vienna, la Fiorentina di Vincenzo Italiano va a Milano con l'obiettivo di fare punti, seppur consapevole che contro la corazzata nerazzurra, lanciata in classifica a punteggio pieno e galvanizzata da un grande mercato, non sarà per niente di facile. Per di più mentre i viola hanno giocato e faticato giovedì sera in Conference League, l'Inter arriva da quasi una settimana di allenamenti, dopo la vittoria corsara di lunedì sera in quel di Cagliari.