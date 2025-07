Campagna abbonamenti al via il 9 luglio: info e prezzi (inviariati)

Scatta la campagna abbonamenti della Fiorentina. Scorri in fondo per il dettaglio delle fasi e dei prezzi

Prezzi invariati e agevolazioni confermate

Il club ha confermato i prezzi della scorsa stagione, mantenendo tutte le riduzioni dedicate ai fedelissimi, agli under 14, under 25 e over 70. Per chi ha sottoscritto l’abbonamento ininterrottamente dalla stagione 2015/16 (escluse le annate 20/21 e 21/22), sarà attivo fino al 28 luglio uno sconto Fedelissimo dedicato. LA TABELLA PREZZI