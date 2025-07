Prelazione e nuovi abbonamenti: il dettaglio dei prezzi

La Fiorentina ha mantenuto invariati i prezzi per gli abbonati della scorsa stagione. Prezzi più alti per i nuovi abbonati

La Fiorentina ha lanciato oggi la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Ci sono alcune variazione relative ai settori aperti, in conseguenza del piano di restyling dello stadio Artemio Franchi. Per quanto riguarda i prezzi, la società ha scelto di lasciarli invariati per chi aveva già sottoscritto la scorsa stagione. C'è invece un rincaro per i nuovi abbonati. Qui sotto vi proponiamo le due tabelle distinte (clicca per ingrandire)