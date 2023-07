"Infantino? Un grande talento, con un grande futuro davanti a lui. Deve crescere ma ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore importante". Così, Miguel Angel Russo, ha parlato del talento argentino dopo la partita contro il Belgrano. Il tecnico però ha voluto sottolineare una cosa: "Il suo addio? Il nostro club aveva bisogno di una cessione". Insomma, arriva un'altra conferma dell'imminente operazione in casa Fiorentina.