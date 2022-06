Incontro Italiano-dirigenza, ancora qualche ora di attesa

Tutto pronto, o quasi, per l'incontro tra la dirigenza della Fiorentina e Vincenzo Italiano. E' una giornata chiave per gettare le basi del progetto sportivo viola partendo, con tutta probabilità, dal rinnovo del contratto dell'allenatore. Non è ancora però chiaro quando e dove andrà in scena il summit con i diretti protagonisti che preferiscono tenere la questione "top secret" il più possibile. Secondo quanto abbiamo raccolto, Joe Barone rientrerà a Firenze da Milano (dopo il viaggio in America per il matrimonio del figlio) soltanto oggi nel tardo pomeriggio. Improbabile dunque che il vertice possa andare in scena prima di stasera o, al più tardi, domani. Seguiranno aggiornamenti.