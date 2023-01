In direzione ostinata e sbagliata. Sullo sfondo lo spettro di un lungo fine stagione

Beato chi ancora trova la forza, il coraggio e la speranza per parlare di penalizzazioni altrui e mirabolanti svolte alla stagione. Come se da un giorno all'altro, oppure da una competizione all'altra, scendesse in campo un'altra squadra. Con un altro spirito e magari costruita meglio. Peccato che la bacchetta magica non esista. Metà stagione è un lasso di tempo ragionevole per affermare che questa Fiorentina non funziona. E continuerà a non farlo, a meno di miracoli. Oscilla tra un gioco accettabile ed uno sterile e prevedibile, difende in maniera disordinata e soprattutto non segna. Proviamo a riscriverlo, nella vana speranza che qualcuno finalmente lo capisca: non segna. Ma gol a parte, arrivati ben oltre l'evidenza dei numeri e col giudizio del popolo che ieri sera, dopo l'ennesima brutta figura, è apparso inequivocabile, la domanda da porsi resta una e una soltanto: quanto tempo ci vorrà prima di prendere atto della situazione e provare a porre rimedio esplorando strade diverse rispetto a quelle battute con ostinazione da tre anni e mezzo a questa parte?