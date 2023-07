In attesa di Sutalo, la Fiorentina incontra gli agenti di Nelsson

Continua la ricerca da parte della Fiorentina per il nuovo difensore centrale da affidare a Vincenzo Italiano, dopo l'addio di Igor che da ieri è ufficialmente un giocatore del Brighton. Secondo quanto raccolto da TMW, nelle ultime ore la dirigenza del club viola ha incontrato infatti gli agenti di Victor Nelsson, centrale danese del Galatasaray, arrivato al club turco nell'estate 2021 e con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. il Galatasaray per far partire il giocatore chiederà non meno di 15 milioni di euro, con la Fiorentina che ha dunque preso informazioni per un'eventuale trattativa direttamente con l'entourage del calciatore. In tutto questo la società gigliata ha comunque in Josip Sutalo della Dinamo Zagabria il primo obiettivo per la retroguardia, alla quale hanno presentato la prima offerta ufficiale da 12 milioni di euro, rispedita al mittente. Nei prossimi giorni arriveranno comunque novità, visto che la Fiorentina ha come priorità quella di prendere il prima possibile un nuovo centrale di difesa.