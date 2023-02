Iliev (Ex ds Partizan): “Jovic micidiale in area. Ecco cosa ha Milenkovic”

"Jovic? Sono molto contento perché ha fatto una partita straordinaria, così come tutta la Fiorentina. Luka ha fatto vedere ciò che sa fare, in area di rigore è uno dei più forti. Se la squadra lo mette in condizione lui sa segnare. Il primo gol è stato bellissimo, mente il secondo è da predatore dell'area. Vent'anni fa ho giocato a Messina con Zampagna e anche lui come Jovic era micidiale in area e meno efficace fuori. Carattere del ragazzo non da trascinatore? Non ha sicuramente la fame ad esempio di Vlahovic. Jovic probabilmente eè arrivato a Firenze dopo essere stato al Real Madrid con la mentalità da superstar. Alle volte può sembrare timido ma non lo è, sicuramente non è un giocatore con grande cattiveria. Ora deve iniziare a trovare continuità per tornare a giocare come quando era in Germania. Tutta la Fiorentina dovrà aiutarlo. Milenkovic involuto dopo il mondiale? Io credevo molto nella nostra nazionale e probabilmente gli stessi giocatori hanno risentito e stanno tutt'ora risentendo delle alte aspettative. Oltre a questo anche le voci di mercato che lo avvicinano alle big non lo stanno aiutando. Terzic? Anche lui ha qualità, ma ha bisogno di tempo. I prossimi 12 mesi potranno aiutarci a capire quale è il suo livello. Giocatori da consigliare alla Fiorentina? I viola con il Partizan hanno fatto ottimi affari negli ultimi anni, speriamo che possa esserci nuovamente un giocatore in grado di essere appetito a questi livelli sul mercato. Attualmente Mihajlo Ilic è il giocatore che come prospettiva potrebbe essere più pronto per il livello della Serie A. Ieri in Conference League ha fatto un'altra grande prestazione"