Cabral in lizza per il gol della settimana, Jovic per il premio da MVP!

E c'era anche da chiedere? Il gol in palleggio con annessa sassata di Arthur Cabral è stato inserito nella lista dei nominati per la rete più bella della settimana in Conference League! Non solo: anche Luka Jovic potrebbe aggiudicarsi un riconoscimento, dato che insieme a Jankovic, Garcia e Trezeguet figura tra i quattro eleggibili a migliori del turno. Che serata per la Fiorentina!