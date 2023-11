Il Viola Park riapre ai tifosi per Cukaricki-Fiorentina

Una delle novità introdotte negli ultimissimi tempi dalla Fiorentina, è la possibilità di vivere il Viola Park anche durante le partite (in trasferta) della prima squadra. Era accaduto la prima volta in occasione di Lazio-Fiorentina di campionato. Si ripeterà giovedì prossimo con la sfida di Conference League in terra serba tra Cukaricki e Fiorentina, in programma alle ore 18:45. Sarà possibile, per i tifosi che lo vorranno, guardare la partita sugli schermi presenti nel bar del Viola Park.