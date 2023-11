Il Viola Park apre sabato 11 per i bambini di Campi: tutte le info

Una giornata al Viola Park per i bambini delle famiglie residenti nelle zone alluvionate del Comune di Campi: è questa l’iniziativa organizzata dalla Misericordia di Campi Bisenzio, in programma sabato 11 novembre e pensata per dare qualche ora di svago ai piccoli da 6 a 14 anni. La Fiorentina, si legge su Piananotizie, ha messo a disposizione sei pullman da 50 posti che partiranno dalla Motorizzazione civile all’Osmannoro alle 9. Tutti i partecipanti dovranno raggiungerla in modo autonomo passando dal viale Paolieri.