Il Viareggio ma non solo. Al Viola Park spunta un noto procuratore

Il Torneo Di Viareggio è una buona occasione per valutare giovani di talento. Ma anche per parlare di calciomercato. Al Viola Park la Fiorentina sta giocando la sua partita inaugurale(qui la diretta testuale), contro la Stella Rossa. Sugli spalti ovviamente è presente la dirigenza viola, con Barone in testa. Ma vicino al dg è seduto Davide Lippi, noto procuratore e intermediario, vicino spesso alla proprietà in ottica mercato.