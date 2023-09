Il solito Cassano: “Leao? Nzola ha segnato di più! Non mi piace”

L'ex giocatore di Inter, Roma e Milan tra le tante ha commentato così la stagione di Leao: "Non mi piace. L'anno scorso ha segnato più Nzola di lui. E poi in Champions League non ha fatto nulla".

Antonio Cassano ci ha abituato a dichiarazioni che fanno discutere e nella serata di ieri si è ripetuto. L'ex giocatore di Inter, Roma e Milan tra le tante ha commentato così la stagione di Leao: "Non mi piace. L'anno scorso ha segnato più Nzola di lui. E poi in Champions League non ha fatto nulla". Insomma, un buon auspico per l'attaccante della Fiorentina, fermo ancora a 0 con la maglia della Fiorentina.