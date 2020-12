Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, parlando anche della squadra gigliata:

Fiorentina? Ho sentito il Dg Barone in questi giorni. L’umore non è certo dei migliori, ma c’è la forte determinazione di uscire da questo momento difficile. Il trittico da qui a Natale sarà fondamentale. La Fiorentina deve giocarle a viso aperto, penso abbia i mezzi per poterlo fare. Manca la grinta e la determinazione per Adesso ogni partita è difficilissima, più che altro per il morale. Altrimenti bisogna iniziare a preoccuparsi Viola Park? Per il nuovo centro sportivo partiamo a gennaio. Confermo che sta andando tutto come previsto: entro la fine del mese possiamo procedere con la posa della prima pietra.