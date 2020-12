Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di “A pranzo con il Pentasport”, in onda su Radio Bruno:

Il confronto squadra-tifosi? Gli incontri sono un contorno: adesso tocca alla squadra. Sono strumenti per arrivare a chiarirsi, così come il ritiro. E’ il momento di contarsi, è inutile andare avanti così dopo un anno di mezzo. Bisogna reagire e la società deve intervenire in modo importante sul mercato di gennaio.