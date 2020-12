Prandelli si affida ai senatori, tutti in campo da titolari

Cesare Prandelli, in vista della sfida di stasera contro il Sassuolo, è pronto ad affidarsi nuovamente ai suoi senatori. Come racconta il Corriere dello Sport, il tecnico della Fiorentina è pronto a schierare dal primo minuto tuti i giocatori di maggiore esperienza presenti in rosa, quelli con le spalle più larghe e che potranno più facilmente aiutare la squadra ad uscire da un momento di difficoltà. Ci sarà infatti Ribery a sostegno di Vlahovic, così come Callejon riprenderà il suo posto sulla corsia destra, con Caceres alle sue spalle.