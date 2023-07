Prolungato l'accordo fino al 2026 per Ranieri: il difensore si è meritato il rinnovo con una grande seconda metà di stagione

Con un post sui canali social, la Fiorentina ha annunciato di aver rinnovato Luca Ranieri fino al 2026. Il prodotto del vivaio viola era entrato nell'ultimo anno di contratto e così l'accordo - come vi avevamo raccontato negli scorsi giorni - si allunga di altre due stagioni. Un rinnovo più che meritato per il centrale difensivo, che si è messo in mostra nella seconda metà della scorsa stagione dopo un inizio ai margini della rosa.