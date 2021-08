Il rilancio di Castrovilli: la chiave per il successo

Gaetano Castrovilli, il vero rinforzo che serve alla fiorentina. Con lui la Fiorentina potrà davvero iniziare a vincere

Se ne è parlato poco, presi da situazioni di mercato sia in entrata che in uscita, ma la Fiorentina potrebbe avere già in rosa il rinforzo più adatto per compiere il salto di qualità che serve alla squadra alla squadra: Gaetano Castrovilli

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle due stagioni in viola del centrocampista pugliese, analizzando come il calo di prestazione, dalla prima alla seconda stagione, è molto evidente. Paradossalmente i numeri sorridono all'ultima stagione conclusa, con 5 gol e 3 assist, ma tutti nelle primissime giornate di campionato. Poi, con il passare del tempo e l'accumularsi di problemi fisici e di squadra, il talento del Castrovilli che conosciamo tutti si è perso. Detto ciò, non significa che non si possa ritrovare anzi, con Italiano si potrà vedere il vero Gaetano Castrovilli, pronto a risollevare la sua Fiorentina. Tecnica, talento e passione. Tutto ciò è quello che serve alla Fiorentina, tutto ciò è quello che Castrovilli può dare. A sto punto non resta che ripartire e iniziare a sognare.