Sarri vuole un esterno offensivo: Orsolini nome più caldo. Callejon l’alternativa

Le cifre dei due possibili affari

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si fa il punto su mercato della Lazio. In particolare per quanto riguarda gli esterni offensivi, con manovre che riguardano da vicino la Fiorentina. In caso di partenza di Correa, infatti, i biancocelesti avranno bisogno di intervenire sul mercato in entrata, e per farlo Per farlo (ri)spuntano due nomi cari al tecnico: Orsolini in prima battuta (nome da tenere in considerazione anche per la Fiorentina) e Callejon come alternativa.