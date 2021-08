Callejon, abbiamo un problema: a queste condizioni conviene tenerlo?

Italiano vorrebbe poter contare sulla versione migliore dello spagnolo per il parco esterni della sua Fiorentina

"Okay Houston, we've had a problem here": la famosa frase pronunciata dall'equipaggio dell'Apollo 13 è passata molto velocemente all'antonomasia, per indicare il sopraggiungere di un problema inaspettato. E per certi versi si potrebbe applicare anche alla Fiorentina e a Josè Callejon, nel senso che, per quelli che erano stati i segnali iniziali dello spagnolo dopo l'arrivo di Italiano, non ci saremmo mai aspettati di scrivere queste righe qualche settimana dopo. La prima settimana di ritiro di Callejon a Moena è stata esemplare ed è culminata con il gol alla Polisportiva C4, segnato immolandosi contro il palo. Un gesto che è stato sottolineato e portato ad esempio da Italiano in conferenza stampa, ma che ha costretto l'esterno a fermarsi per il resto del soggiorno in Trentino. Nelle due partite giocate a Firenze, contro Espanyol e Cosenza, Callejon non si è mai visto. Non è che abbia giocato male, ma proprio non si è notata la sua presenza in campo, se si eccettua un'occasione in ribattuta in Coppa Italia. E dire che avrebbe messo a referto anche un assist, un appoggio a Venuti che è passato inosservato per via della bellezza della rete del compagno.