Repubblica: il Tottenham non si arrende per Vlahovic: è lui il dopo Kane

Non solo Atletico Madrid. Anche il Tottenham sarebbe pronto al rilancio per portarsi a casa Dusan Vlahovic

Nonostante la notizia del Corriere dello Sport, che vede ormai Vlahovic destinato ad approdare in Spagna, per altri quotidiani l'accordo tra la Fiorentina e l' Atletico Madrid non sembra essere raggiunto, anzi. Ci sono ancora altri club pronti al rilancio per accaparrarsi il bomber viola.

Uno di questi, come riportato da Repubblica, è il Tottenham. Il club inglese , alla prese con la grana Kane, vede nell'attaccante serbo il giusto profilo per sostituire l'ormai partente numero 9 inglese. Fabio Paratici non si arrende e non ha intenzione di rinunciare a provarci fino all'ultimo per Vlahovic. Altro che Atletico Madrid, la corsa al numero 9 serbo tutt'altro che chiusa.