Il punto dal CS: tutti a disposizione di Prandelli che aspetta Kokorin. Commisso segue la seduta

Nel corso di “A pranzo con il Pentasport” si è fatto il punto sul programma odierno della Fiorentina. Stamani i viola si sono allenati alle 11. Cesare Prandelli ha potuto contare su tutta la rosa a disposizione. In attesa di Kokorin e degli altri nuovi acquisti che potrebbero arriverare in questa settimana finale di mercato. Per il primo allenamento settimanale, la squadra ha suddiviso la seduta fra palestra e campo. La squadra ha infine disputato la partitella, sotto gli occhi attenti di Rocco Commisso, presente nel corso dell’intero allenamento al Centro Sportivo “Davide Astori”. La Fiorentina ha cominciato a preparare la sfida di venerdì sera al “Grande Torino”, contro i granata di Davide Nicola.