VIDEO – Kokorin: “Ho scelto Firenze per la sua bellezza. Prenderò il 91”

Aleksandr “Sasha” Kokorin è sbarcato in Italia – per la precisione a Roma – per le visite mediche. Queste le prime parole da calciatore della Fiorentina, rilasciate ai media ufficiali del club gigliato:

Sono felice di essere qui in Italia. Forza viola. Sto bene e sono pronto per svolgere le visite mediche. Ho scelto Firenze per la sua bellezza e per la storia della Fiorentina. Anche mia moglie e la mia famiglia hanno inciso nella scelta. Proverò a dare il mio meglio e segnare molti goal. E perché no? Vincere qualche trofeo. Ho visto le partite contro Napoli e Crotone. Della squadra conosco ovviamente Ribery, poi Callejon, Vlahovic e Bonaventura. Il numero di maglia? Prenderò il 91, se disponibile. Con quale nome? Solo Kokorin.