Galli: “Prendiamo i tre punti, ma non abbiamo dominato. Kokorin? Compri tutto il pacchetto…”

Giovanni Galli, ex portiere e dirigente viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio:

I 21 punti in classifica ci mettono in una situazione di serenità, relativa. Lavorare sena l’ansia della prestazione e della partita. Hai un nutrito gruppo di squadre alle spalle e questa vittoria col Crotone ti può mettere al riparo dalle sorprese nella lotta retrocessione. Detto questo mi fermo. Perché ho letto delle cose nelle quali non mi ritrovo. Prendo i tre punti, mi metto più tranquillo, ma con la fermezza di cosa hanno rappresentato i primi cinque mesi. Prandelli con Vlahovic ha fatto la scelta più naturale del mondo, son quelli che son venuti prima ad aver commesso degli errori. Ruotare tre attaccanti per un posto non ha nessun senso logico. Vlahovic è un classe 2000 e la carta d’identità lo mette a riparo da tante critiche. E’ giovane, ma deve imparare ancora molto. Poi, se vado a vedere i numeri, vedo che Simy del Crotone ha fatto gli stessi goal: sette. Mi dispiace per Stroppa che deve provare a salvarsi con il solo nigeriano come opzione in attacco. La sensazione è che in questo campionato possano segnare un po’ tutti.

Le occasioni del secondo tempo sono stati tutti dei contropiedi, non c’è mai stata un’azione di costruzione. Nel primo tempo eri sul due a zero avendo tirato una volta in porta. Cordaz non ha fatto parate nei primi 45′. Padroni per 70′ della gara? Nel primo tempo di positivo ho preso i due goal. La prestazione di Ribery non mi ha incantato, correva sempre verso la palla. Veniva incontro e la restituiva indietro. L’unica volta in cui ha cercato di fare un’azione in verticale è stato in occasione del 2-0. Per questa Fiorentina è un lusso, soprattutto con squadre di alto livello. Sono andato a rivedermi il goal di Simy, probabilmente è mancata un po’ di comunicazione fra il polacco e i difensori. La squadra è vulnerabile sul secondo palo: Caceres è andato a vuoto e l’attaccante ha segnato senza saltare. Dragowski temeva la conclusione ed è rientrato correttamente in porta. Poi non mi è piaciuto come ha fatto la parata, non è stato così reattivo.

Kokorin ha delle qualità e caratteristiche importanti. Non so come vorrà utilizzarlo Prandelli, è più una seconda punta a cui piace partire largo e tagliare verso la porta. Ha qualità, ma non è il bomber dai grandi numeri: ha segnato 50 goal in 200 partite… Dobbiamo valutarlo sul campo, ma il pacchetto che compro è unico. Il rischio di uscire fuori dai criteri di professionalità esiste, in più c’è il tempo di ambientamento, ma non accetto che succeda qualcosa fuori dal campo. Altrimenti chi ha orchestrato l’operazione se ne deve assumere la responsabilità piena.