Un anno dopo è sempre la stessa Fiorentina. Ma il gap con le zone alte è cresciuto

Sul Corriere Fiorentino si fa un bilancio sulla prima metà di stagione della Fiorentina. I viola hanno raccolto 21 punti come lo scorso campionato, una media di 1,10 punti a gara. Troppo poco per chi, ad inizio stagione, ambiva a «far meglio». C’è la sinistra sensazione di ritrovarsi in un film già visto: tecnico precario, direttore sportivo in scadenza, polemiche sullo stadio, certezza di una rivoluzione a fine campionato per un percorso a media-lunga scadenza. Scendendo nel dettaglio, in termini di classifica la Fiorentina attuale (12ª) sta meglio di quella di un anno fa (14ª), anche se i punti di vantaggio sulla zona retrocessa sono sempre gli stessi (7). Il distacco dalla zona Europa invece è cresciuto: le altre crescono e il gap cresce. Per raggiungere i 49 punti finali dello scorso campionato Prandelli dovrà farne 29, un passo quasi da Europa League.

