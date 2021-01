Ultima settimana di mercato: spunta Arslan dell’Udinese. Torreira…

Spunta un nome nuovo per la Fiorentina a una settimana dalla chiusura del mercato invernale. Si tratta, scrive Tuttosport, di Ali Arslan dell’Udinese, 30 anni, contratto in scadenza nel 2022.

Il quotidiano di Torino si concentra anche su Lucas Torreira (SCHEDA). Si legge che la dirigenza viola avrà, nelle prossime ore, un ultimo e probabilmente definitivo incontro con l’Arsenal. La Fiorentina punta a un prestito con diritto di riscatto obbligatorio a circa 10-11 milioni. Per completezza d’informazione riportiamo la versione di Tuttosport. Secondo quanto, invece, risulta alla redazione di Violanews, non ci sarebbe nessuna trattativa per il centrocampista in prestito all’Atletico Madrid.