VN – Malcuit, contatti Ramadani-Fiorentina. Nessuna trattativa per Torreira

Sta per iniziare l’ultima settimana di mercato. In casa Fiorentina riprende quota la pista che porta a Kevin Malcuit (SCHEDA). Secondo quanto appreso da Violanews.com, ci sono dei contatti tra il club viola e Fali Ramadani, agente del terzino del Napoli che ha parlato del suo assistito anche con alcune società francesi e lo Spartak Mosca. Firenze potrebbe essere una buona soluzione, ma tutto dipende dalle intenzioni della Fiorentina.

Torreira

Il centrocampista uruguaiano (SCHEDA) vuole lasciare l’Atletico Madrid, ma, da quanto ci risulta, non trovano conferme le voci relative alla Fiorentina. Il giocatore ha già indossato due maglie nella stagione 2020-21. L’unico campionato in cui, regolamento alla mano, può vestire un’altra casacca è proprio quello italiano. Per questo motivo i rappresentanti di Torreira stanno monitorando con attenzione la Serie A. L’ex Arsenal è apprezzato dai dirigenti gigliati, ma al momento non c’è una trattativa in corso. Il club spagnolo, infatti, non ha ricevuto chiamate né dalla Fiorentina, né dall’Inter, altra squadra accostata al classe 1996.