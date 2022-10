Il profilo di Davide Massa, arbitro di Spezia-Fiorentina

Sarà l’internazionale Davide Massa, 41 enne di Imperia , a dirigere Spezia-Fiorentina, sfida delicata di due squadre che non attraversano un gran momento sotto il profilo dei risultati. Gianluca Rocchi non poteva far altro che mandare uno dei più in forma in questo momento, che proprio in settimana ha diretto in Champions League una delle gare più importati tra i tedeschi del Borussia Dortmund e il City di Guardiola . Fino ad oggi è stato impegnato in tre gare in Champions, tre gare in campionato in Serie A e due in B. Per Massa sarà la quarta direzione in A in questa stagione ,utilizzato dal designatore nelle gare dove era necessaria esperienza e personalità. Massa è un arbitro che negli ultimi anni sta ritrovando fiducia nei suoi mezzi, facendo prestazioni importanti e non per niente tenuto in considerazione anche dalla Uefa capitanata dall’italiano Rosetti. Il fischietto d’Imperia, tecnicamente molto preciso ed in un ottimo momento di forma, in Europa fischia poco anche perché il livello delle gare dirette è alto: pensate, nei 90 minuti di Borussia -City ha fischiato solo 15 falli. Questo significa che Massa non fischierà i mezzi falli, ed attenzione alle sanzioni disciplinari per le proteste. L’ultima volta che diresse i viola fu a Salerno la passata stagione contro la Salernitana, dove la Fiorentina perse per 2-1.