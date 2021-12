Il pagellone di Criscitiello: “9 in pagella per Italiano. Meglio di lui solo…”

Nota di merito anche per Corvino: "Tra i primi 3 migliori direttori sportivi in serie A. A Firenze vivono ancora di rendita..."

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb , Michele Criscitiello dà i voti da 10 a 0 ai protagonisti del calcio italiano in questo 2021. Al primo posto (10) troviamo il direttore sportivo dell’Inter, Giuseppe Marotta . E alle sue spalle con un bel 9 in pagelle c’è Vincenzo Italiano :

E' stato il suo anno. Ha salvato lo Spezia e forse neanche lui stesso credeva ad un miracolo simile. Se ne va a Firenze e fa svoltare la Fiorentina; nel gioco e nei risultati. Due grandissimi capolavori e tanto sacrificio sul campo. La sua mano si vede. Il più grande complimento ad un allenatore è dirgli che si capisce che la squadra è allenata da lui anche senza sapere chi è l'allenatore in panchina. Pragmatico il giusto, Italiano si sta confermano uno dei migliori allenatori italiani in attività. La gavetta ha pagato. Un bravo a Faggiano che l'ha scoperto a Trapani quando neanche i parenti di Italiano sapevano che non giocasse più ma che si era messo a fare l'allenatore.

Tra i top dell’anno solare troviamo anche una ex conoscenza viola. Trattasi di Pantaleo Corvino, per il quale Criscitiello assegna un 7: “E' in B giusto perché vuole riportare la sua città (Lecce) e i suoi tifosi in serie A, altrimenti, Corvino in B non c'entra assolutamente nulla. Sarebbe tra i primi 3 migliori direttori sportivi in serie A (…). A Firenze vivono ancora di rendita tra Vlahovic e Castrovilli. Tutti assegni circolari firmati Pantaleo.”