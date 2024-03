Il Napoli su Hancko, Corvino: “A Firenze lo pagai poco. Ragazzo straordinario”

Il Napoli di Calzona guarda alla Slovacchia, allenata proprio dal tecnico azzurro. Un giocatore in particolare è nel mirino dei partenopei, si tratta di Hancko. Il difensore ex Fiorentina è ormai uno dei più ricercati in Europa. Pantaleo Corvino ha parlato a Radio Kiss Kiss proprio di quando lo portò a Firenze:

"Quando devi ricomporre una squadra a volte in un organico lavori anche sulle potenzialità e lui era un ragazzo che quando lo prendemmo era giovanissimo, come se fosse un 2003-2004 oggi. Son passati cinque anni e nonostante ciò la situazione anagrafica, sapete per quanto lo acquistai? Per 1,8 milioni perché pur essendo di un club piccolo in Slovacchia perché quelle potenzialità che vidi io le vedeva anche il club che lo cedeva. E’ un ragazzo straordinario, intelligente e capace di fare sia il marcatore che centrale che l’esterno difensivo. Può giocare a tre e quattro”