Il Napoli cerca un difensore: piace Martinez Quarta, ma non solo

Il Napoli sembrerebbe essere molto interessato a Martinez Quarta. L'argentino ha un contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2025 e per evitare un addio a zero, potrebbe salutare Firenze in questa sessione di mercato. A De Laurentiis, come sottolinea il Corriere dello Sport, piace eccome l'argentino così come a Vincenzo Italiano che, per coincidenza, potrebbe diventare il prossimo allenatore del Napoli. Martinez Quarta però, non sarebbe l'unico nome in lista. Piace molto anche Buongiorno del Torino, leader della squadra di Ivan Juric.