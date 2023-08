Il Milan è lo spendaccione d’estate. La Fiorentina tra le prime in Serie A

Il Milan dopo un'annata deludente in campionato è intervenuto sul mercato. Fin'ora i rossoneri hanno speso 110 milioni di Euro. Una cifra che li pone sopra a tutti in classifica. E la Fiorentina in che posizione è? I viola si piazzano in sesta con 45.5. milioni che sono uscite dalle casse dei gigliati. I dati sono di Transfermarkt, e includono i riscatti dei calciatori. Non a caso il Monza è settimo. E sostanzialmente si guadagna la posizione grazie ai riscatti di giugno