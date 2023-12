Il Gruppo Roma inaugura la nuova sede

Nel 1990 un gruppo di tifosi di Roma e dintorni che frequentava la Curva Fiesole decide di dare visibilità al tifo viola a Roma. In occasione di Parma-Fiorentina dello stesso anno viene esibito per la prima volta allo stadio il glorioso striscione del Gruppo Roma! Nel 1996 con il crescere degli iscritti, per migliorare l'organizzazione del Club il Gruppo Roma viene affiliato al Centro di Coordinamento Viola Club. Grazie ad un numero sempre maggiore di iscritti e collaboratori, il Gruppo Roma registra un sempre maggiore coinvolgimento all'interno della tifoseria viola. Il simbolo è un leone viola che si staglia davanti al Colosseo con il giglio di Firenze.

La nuova sede è stata inaugurata domenica 3 dicembre 2023 grazie al sacrificio e l’impegno del presidente Valerio e del mitico storico ex presidente Massimo; grazie all’aiuto di tutti gli iscritti (circa 150 e cerchiamo di autotassarci per il bene del club) siamo riusciti ad avere una sede ad hoc per noi viola di Roma, un’ampia sala dove ci ritroviamo per stare insieme e tifare Fiorentina.