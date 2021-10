Il giornalista: “Caso Kokorin barzelletta in Russia, ACF e tifosi presi in giro”

Kudinov, corrispondente della Gazzetta: "Non vedo l'ora che la commedia di Kokorin in viola finisca, getta un ombra su tutti calciatori russi"

Giorgio Kudinov, giornalista russo corrispondente per La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Kokorin a Radio Bruno esprimendosi in termini molto duri. Queste le sue dichiarazioni: "La Fiorentina con il caso Kokorin è diventata una barzelletta in Russia, non so ancora come facciate a parlare ancora di lui. Chi lo ha consigliato ha preso per i fondelli sia la Fiorentina che i suoi tifosi. Calcisticamente parlando Kokorin è sparito dai tempi dello Spartak Mosca, è un ex giocatore, non riusciamo a capire come mai un club di Serie A come la Fiorentina abbia pensato di prenderlo".