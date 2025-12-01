Il Giornale: “Fiorentina, situazione seria. Che fastidio le voci sulla cessione”

Tony Damascelli nel suo consueto editoriale sulla Serie A ha parlato della situazione che riguarda la Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole riportare da "Il Giornale":
"È seria davvero la situazione della Fiorentina, mai una vittoria in 13 partite, penultima in classifica, contestata dai tifosi..."
È seria davvero la situazione della Fiorentina, mai una vittoria in 13 partite, penultima in classifica, contestata dai tifosi, con il Franchi, uno stadio cantiere, una proprietà con fastidiose voci di vendita. Non si vede una soluzione immediata. Lo stesso discorso, meno clamoroso, riguarda il Torino di Cairo che prende schiaffi dovunque e ha la peggiore difesa della Serie A
