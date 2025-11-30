Viola News
Fazzini in tribuna per Atalanta-Fiorentina: il problema fisico del giocatore

Fazzini in tribuna per Atalanta-Fiorentina: il problema fisico del giocatore - immagine 1
Jacopo Fazzini in tribuna per Atalanta-Fiorentina
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Jacopo Fazzini, che era stato convocato da Paolo Vanoli per la sfida contro l'Atalanta, non è andato nemmeno in panchina. Il giocatore viola infatti ha accusato un dolore alla caviglia nel corso della gara di giovedì in Conference League contro l'AEK Atene.

Le sue condizioni saranno valutate da domani per capire se sarà arruolabile per la sfida di sabato contro il Sassuolo.

