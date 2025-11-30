La Fiorentina sta perdendo a Bergamo confermando il momento difficile. Al 58' del secondo tempo Marin Pongracic compie un fallo su De Ketelaere per evitare che l'avversario sfondasse sulla fascia. L'arbitro fischia fallo e ammonisce il croato che era diffidato: salterà la sfida contro il Sassuolo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Giallo per Pongracic. Il croato era diffidato, salterà la trasferta a Sassuolo
news viola
Giallo per Pongracic. Il croato era diffidato, salterà la trasferta a Sassuolo
Marin Pongracic salterà la sfida contro il Sassuolo
© RIPRODUZIONE RISERVATA