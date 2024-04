Il Franchi si riempie ancora: con l’Atalanta previsti 20.000 spettatori

Il confronto con l’Atalanta ormai è un Classico, così come i battibecchi con Gasperini dal parterre di tribuna. La Fiorentina vuole fare suo un torneo che ha già vinto sei volte

La febbre del mercoledì sera. E non del sabato, per una volta. Sì perché sugli spalti dello stadio Artemio Franchi, fra poco più di ventiquattro ore, siederanno oltre ventimila persone. Il confronto con l’Atalanta ormai è un Classico, così come i battibecchi con Gasperini dal parterre di tribuna. La Fiorentina vuole fare suo un torneo che ha già vinto sei volte, al pari del Napoli e dopo solo Juventus (quattordici), Roma e Inter (nove) e Lazio (sette). Ci siamo, è tutto pronto: domani il primo grande ostacolo da superare. Lo riporta il Corriere dello Sport.