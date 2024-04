Il Franchi abbraccia la Primavera dopo la Coppa Italia: il giro di campo

Come ricordato dal presidente Rocco Commisso questa mattina, la Primavera di Galloppa ha vinto il primo trofeo della stagione. Ai rigori infatti, i giovani giocatori viola hanno battuto il Torino Primavera in finale di Coppa Italia. Prima di Fiorentina-Genoa, i ragazzi di Galloppa hanno fatto un giro di campo con la Coppa in mano per prendersi gli appalusi del suo pubblico. La Curva Fiesole ha accolto la Primavera della Fiorentina con uno striscione: "Onore alla Primavera campione!".