Il Ferencvaros sarà un avversario della Fiorentina in Conference League. In queste ore è stato esonerato Csaba Máté e al prender il suo posto è un ex allenatore della Serie A.

Il Ferencvaros sarà un avversario della Fiorentina in Conference League. In queste ore è stato esonerato Csaba Máté e al prender il suo posto è un ex allenatore della Serie A. Infatti, sulla panchina degli Ungheresi ci andrà Dejan Stankovic. Non una buona notizia per la viola, visto l'esperienza dell'ex allenatore della Sampdoria.