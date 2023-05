Il commento: “Se la Fiorentina è questa il West Ham soffrirà più dell’Inter”

"Non meritava di perdere. Meritava quanto meno di vedere cosa c’era dentro ai supplementari. Meritava tanto di più. Ma anche così la storia di questo 2023 resta fantastica, è una storia che potrebbe ancora trasformarsi in leggenda, perché se la Fiorentina è questa a Praga il West Ham soffrirà più di quanto ha sofferto l’Inter. Il secondo tempo dei viola ha rasentato la perfezione se il calcio è inteso come qualità tecniche e umane, come abilità e forza, come personalità, come coraggio, come volontà. Le lacrime di Cabral, steso sull’erba dell’Olimpico, non nascondevano solo un’emozione forte, ma anche la rabbia per non aver raggiunto quanto era giusto.