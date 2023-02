Il commento: “Basta esterni a piede invertito. Non c’è Salah in rosa”

Michele Fratini, intermediario di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per affrontare diversi aspetti che non stanno funzionando nella Fiorentina. Di seguito le sue parole: "L'unico ruolo in cui la Fiorentina non aveva bisogno di rinforzarsi era l'esterno, ed è andata a prendere Brekalo. Basta con queste ali a piede invertito, non abbiamo Salah in squadra. Un destro naturale a destra ha molte più possibilità sotto ogni aspetto".