Il Bari vuole ripartire regalandosi un giovane talento viola

Il Cagliari è in Serie A, il Bari rimane in Serie B. La delusione della squadra pugliese è stata, inevitabilmente, importante. Per questo motivo, il club di De Laurentiis non ha intenzione di arrendersi e per tentare il passaggio di categoria l'anno prossimo l'obiettivo è quello di allestire una squadra importante. Come sottolinea Tuttobari.com, la squadra pugliese vorrebbe Alessandro Bianco. Su di lui c’è anche l’interesse di altri club di B come Catanzaro e Reggiana, oltre a quello dell’Hellas Verona in Serie A.