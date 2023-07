Il 2022 è stato l’anno dei procuratori. E la Fiorentina non fa eccezione

Una delle battaglie di Rocco Commisso è quella delle commissioni dei procuratori. Ma il report della FIFA sugli incassi dei procuratori nel 2022 è chiaro, è il loro momento. Nel 2022 il club di Serie A hanno pagato 78 milioni agli agenti. Secondi solo alla Premier, per questo molti presidenti aspettano l'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla questione. Addirittura se si considerano gli arretrati la Serie A ha speso più di 200 milioni per i procuratori. Un report della Figc evidenzia come sia la Juve la regina dei procuratori con 51 milioni versati. La Fiorentina invece è tra le prime, con più di 10 milioni elargiti.